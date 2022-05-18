БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча в рамках Комитета парламентского сотрудничества Евроcоюз-Азербайджан.

Как сообщает в среду Trend, об этом на своей странице в Twitter написал сопредседатель комитета, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Турал Гянджалиев.

«Вместе с моей коллегой, депутатом Милли Меджлиса Севиль Микаиловой провели конструктивную дискуссию с депутатом Европарламента Мариной Кальюранд. Надеемся на укрепление сотрудничества между Милли Меджлисом и Европарламентом», - написал Гянджалиев.