Проводятся комплексные тренировки с частями и подразделениями связи азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 18 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в комплексных тренировках, проводимых с частями и подразделениями связи азербайджанской армии, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Министру обороны, поинтересовавшемуся организацией и ходом тренировок в полевых пунктах управления, было представлено современное оборудование связи, находящееся в распоряжении подразделений.

Было доложено, что в ходе тренировок успешно выполняются задачи по организации единой системы связи и мерам радиоэлектронной борьбы.

Связавшись в режиме видеоконференции с пунктами командного управления видов войск, а также штабами объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, генерал-полковник Гасанов заслушал доклады.

Положительно оценив ход тренировок, министр особо отметил важность совершенствования деятельности частей и подразделений связи, организации единой системы связи между войсками и автоматизированного управления.