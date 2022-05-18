Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ТЮРКСОЙ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султаном Раевым.

Как сообщили Trend в среду в МИД, Джейхун Байрамов поздравил Султана Раева с избранием генеральным секретарем организации. Он подчеркнул большое значение, придаваемое Азербайджаном сотрудничеству с ТЮРКСОЙ. Министр отметил, что в рамках участия в конференции в Шуше генеральный секретарь организации сможет лучше ознакомиться с ситуацией на освобожденных территориях, в том числе с проводимыми широкомасштабными созидательными работами.

Султан Раев выразил признательность азербайджанской стороне за поддержку своей кандидатуры. Говоря о том, что город Шуша объявлен культурной столицей тюркского мира в 2023 году на заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ в Бурсе, он отметил, что в предстоящем году будут организованы программы в связи с этим.

На встрече стороны также обменялись мнениями в связи с 30-летием организации в следующем году, активным сотрудничеством Азербайджана с ТЮРКСОЙ, проведением работы по продвижению общей культуры тюркских народов и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)