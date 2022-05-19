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В Азербайджане представлены предложения по совершенствованию законодательства о НПО

Политика Материалы 19 мая 2022 12:46
В Азербайджане представлены предложения по совершенствованию законодательства о НПО

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане представлены предложения по совершенствованию законодательства о неправительственных организациях (НПО).

Как передает Trend, об этом сообщил заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджана, заместитель председателя Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки НПО Вусал Гулиев.

По его словам, эти предложения предусматривают упрощение процесса регистрации НПО, получения ими финансирования, а также улучшение их отношений с государством.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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