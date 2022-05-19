Журналисты, помимо выполнения своих профессиональных обязанностей, брали в руки оружие и защищали Родину - Ахмед Исмаилов

БАКУ /Trend/ - Этот форум, являющийся ярким примером братства Турции и Азербайджана, имеет стратегическое значение как с точки зрения его высокой национально-духовной ценности, так и планов на будущее. Роль гражданского общества и СМИ в правильном формировании общественного мнения в наших странах неоспорима. В результате сотрудничества этих двух институтов, взаимодополняющей просветительской деятельности еще больше укрепляются ценности нашей государственности, а также устойчивость общественного мнения к вредным воздействиям. Поэтому наши ожидания от сегодняшнего форума велики.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов на Форуме сотрудничества азербайджанских и турецких НПО.

Он отметил, что победа в Отечественной войне, одержанная благодаря решительности и самоотверженности Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и героизму азербайджанской армии, внесла коренные изменения в работу медиа-сообщества, так же как и во всех сферах.

"Главная тема азербайджанской журналистики - осветить историю каждого человека, проявившего самоотверженность в достижении победы как на фронте, так и в тылу, его вклад в нашу победу.

Стоит отметить, что во время Отечественной войны азербайджанские журналисты не только выполняли свой профессиональный долг, но и, взяв в руки оружие, вставали на защиту Родины. Большинство из них удостоены высоких государственных наград. Были и журналисты, ставшие шехидами при исполнении своих служебных обязанностей. С сожалением хотел бы подчеркнуть, что азербайджанские журналисты не в первый раз становятся жертвами армянского террора.

Теперь азербайджанские медиа должны продемонстрировать новый концептуальный подход, чтобы адаптировать свою работу к темпам развития страны - победительницы и современным вызовам. Неустанная деятельность Президента Азербайджана по донесению до мира правды о нашей стране во время 44-дневной войны является авторитетным источником и ценным примером, на который ссылаются представители СМИ при выполнении своего профессионального долга", - сказал Исмаилов.

Исполнительный директор также подчеркнул, что мы в долгу перед СМИ братской Турции, которые вместе с нами прошли испытание 44-дневной Отечественной войной.

"Представители СМИ, журналисты братской страны неустанно доносили до мира наш голос правды, постоянно освещали события в зоне боевых действий.

Сегодня у Азербайджана и Турции есть совместная медиа-платформа. Ее целью является налаживание стратегического медиа-партнерства путем укрепления двусторонних отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области медиа и коммуникаций. Наша основная деятельность в этом направлении заключается в правильном информировании мировой общественности в международных СМИ и социальных сетях. В результате совместной деятельности наших СМИ мы единым фронтом будем реагировать на клеветнические кампании против наших стран. В то же время мы должны работать над продвижением общих культурных ценностей тюркских государств.

Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть, что в настоящее время азербайджанские СМИ переживают период серьезных и всеобъемлющих реформ. Указ Президента Ильхама Алиева "Об углублении реформ в сфере медиа в Азербайджане", подписанный 12 января 2021 года, заложил основу для нового этапа в развитии медиа. Создание Агентства развития медиа - неотъемлемая часть процесса развития в этом направлении.

Агентство реализует широкомасштабные проекты, направленные на совершенствование деятельности субъектов медиа, повышение профессионализма и ответственности журналистов, усиление их социальной защиты, подготовку специалистов в области медиа и организацию их дополнительного образования, а также на повышение их медиа-грамотности. Одним из основных приоритетов Агентства развития медиа являются стимулирование применения новых информационно-коммуникационных технологий и инноваций в этой области, организация проектов, представляющих интерес для граждан и общества, а также координация деятельности государственных органов и учреждений, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц в сфере медиа.

Обеспечение плюрализма, свободы мнений и их выражения в Азербайджане, создание благоприятных условий для развития всех субъектов СМИ, а также внимание и забота государства о журналистской деятельности являются ярким свидетельством этого.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что принятый парламентом после широких общественных обсуждений и подписанный главой государства закон "О медиа" является весомым вкладом в укрепление национальной информационной среды в Азербайджане, повышение ее конкурентоспособности, укрепление экономической независимости СМИ.

Помимо активности гражданского общества, также необходима солидарность среди наших журналистов, чтобы донести до международной аудитории правду о наших странах. Мы должны повысить наш профессионализм и бдительность для освещения реалий Азербайджана, Турции, всего тюркского мира, предоставления мировому сообществу объективной информации. Желаю каждому из вас успехов на этом пути", - сказал Исмаилов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)