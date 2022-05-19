В Шуше проходит международная конференция

БАКУ /Trend/ - В культурной столице Азербайджана - Шуше проходит международная конференция на тему "Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды".

Как сообщает в четверг Trend, на конференции выступили министр культуры Анар Керимов и министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

В конференции также принимают участие генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик, генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев, председатель Национальной комиссии Мальты по ЮНЕСКО Раймонд Бондин, верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Ангел Моратинос.

Отметим, что основным направлением глобального призыва "Мир во имя культуры" является обеспечение устойчивого мира на освобожденных территориях стран постконфликтного периода для возрождения культурной инфраструктуры и возвращения на эти земли национально-духовных ценностей.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)