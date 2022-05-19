Крепнущий и независимый Азербайджан в бушующем мире - результат политического гения Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Мы живем в по-настоящему историческое время. Еще совсем недавно, когда пандемия коронавируса парализовала жизнь буквально на всей планете, миллионам людей казалось, что это самое большое глобальное потрясение последних десятилетий. В случае Азербайджана к фактору пандемии прибавилась война. Очередная армянская провокация переполнила чашу терпения Азербайджана, и следующие 44 дня вооруженные силы страны выполняли приказ Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева по освобождению оккупированных территорий. Все это было в 2020 году. В году 2021-м, когда война в Карабахе завершилась разгромом армянской армии, а к пандемии, локдаунам и маскам на лицах все уже привыкли, многим - и в мире, и в Азербайджане - стало казаться, что произошедшее было действительно беспрецедентным мировым кризисом, который бесповоротно изменил привычный нам уклад жизни.



Сегодня, из 2022 года все эти события выглядят совсем иначе. В Украине война, противостояние России и Запада давным-давно перешагнуло масштабы пресловутой "холодной войны" или Карибского кризиса. Военные действия привели к резкому росту цен на продовольствие, разрушили десятилетиями выстраивавшиеся логистические цепочки, перекроили транзитную карту Евразии и уже начали сказываться на всей мировой экономике. Характер происходящего говорит о том, что эта война, которую нельзя назвать мировой только буквально, с нами надолго.



Пандемия и война в Украине стали сильнейшими ударами по нынешнему миропорядку. После Второй мировой войны была предпринята вторая, на этот раз успешная попытка выработать глобальные правила игры: была создана Организация объединенных наций и множество других международных структур, которые выступали своего рода модераторами международных отношений. Десятилетиями эта схема работала довольно неплохо: глобальный ВВП после войны вырос более чем в 80 раз. Этот миропорядок фактически рухнул. ООН превратилась в устаревший и бесполезный с точки зрения урегулирования разногласий орган - мы в Азербайджане знаем это как никакая другая страна. Больше 20 лет принятые СБ ООН резолюции о выводе армянских войск с территории Азербайджана оставались на бумаге, переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ велись скорее для оправдания самого наличия этой группы, и в конечном итоге резолюции СБ ООН Азербайджан выполнил своими собственными силами. В свою очередь, пандемия показала, что современный мир далек от единства, а двойные стандарты процветают. Кризис, вызванный коронавирусом, поставил страны мира в откровенно неравное положение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал сложившуюся ситуацию как "вакцинный национализм": когда одни страны получали вакцины раньше и в больших объемах, а другие - неделями, если не месяцами ждали обещанных поставок. Именно Президент Ильхам Алиев регулярно поднимал вопрос неравного доступа к вакцинам от коронавируса с самых высоких международных трибун, в том числе в качестве председателя Движения неприсоединения - второй по масштабу международной организации после, собственно ООН. Движение неприсоединения фактически вернулось на международную арену, снова заявило о себе и стало активно участвовать в глобальных процессах именно благодаря усилиям главы азербайджанского государства.



Что касается Азербайджана, то наша страна успешно справилась и с глобальным, и с региональным вызовами последних лет. Пандемия естественно не обошла стороной нашу страну, но опыт Азербайджана в борьбе с коронавирусом стал одним из образцовых. По распоряжению Президента Ильхама Алиева в кратчайшие сроки был организован специальный оперативный штаб, приняты ограничительные меры. Благодаря главе государства правительство страны параллельно разработало и внедрило программу широкой поддержки бизнеса и населения, охватившую миллионы человек. Была проведена огромная работа по минимизации ущерба, который нанес людям и экономике коронавирус. Кроме того, в кратчайшие сроки было развернуто производство медицинских масок, шприцев и другого необходимого оборудования - в открытии этих предприятий принимали участие Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева. Азербайджан одним из первых в мире запустил программу массовой вакцинации населения, что позволило существенно ослабить распространение коронавируса по стране. Второй серьезный вызов - война в Карабахе - стал настоящим триумфом Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, потому что именно благодаря его усилиям, стратегии и многолетней эффективной политике был подготовлен базис, сделавший возможным освобождение оккупированных территорий. Была выстроена устойчивая и развивающаяся экономика, обеспечена стабильность, сформирована современная и отлично оснащенная армия - все эти составляющие успешного государства обусловили успех нашей страны. Президент Ильхам Алиев сформировал эти составляющие, а затем выполнил историческую миссию восстановления территориальной целостности нашей страны. Фактически, период последних лет - с пандемией, войной и предшествовавшими глобальными экономическими проблемами - стал экзаменом, который наша страна сдала на отлично - благодаря эффективности проводимой главой государства политики.



А сегодня период испытаний, неопределенности и турбулентности переживает весь мир. Инертность, иногда предвзятость и избирательное отношение к тем или иным странам со стороны ООН, ВОЗ и других международных организаци стали симптомами окончательного разрушения послевоенного миропорядка. Геополитическая ситуация сегодня - это кризис международного сотрудничества, война в Украине, глобальное противостояние Запада и России, вызвавшие масштабные экономические изменения по всему миру и многие другие факторы, влияние которых мы еще увидим в будущем. Глобальная турбулентность набирает обороты, ставя перед правительствами стран новые вызовы, подчас чрезвычайные. И Азербайджан - в отличие от многих других стран - идет путем прагматизма и приоритета национальных интересов. Президент Ильхам Алиев не раз заявлял о том, что в принимаемых решениях и стратегиях руководствуется в первую очередь интересами нашей страны и 10 миллионов ее граждан. Сбалансированная политика, которую проводит глава государства, не только превратила Азербайджан в островок стабильности, но и сделала нашу страну одним из немногих островков РАЗВИТИЯ на постсоветском пространстве. Сегодня, в это неспокойное время, наша страна продолжает успешно развиваться, учитывая изменившиеся реалии. Транзитный потенциал Азербайджана, который Президент Ильхам Алиев начал развивать много лет назад, о важности которого неоднократно заявлял, стал именно сегодня как никогда актуальным: объемы грузоперевозок из Востока на Запад через территорию нашей страны выросли более чем втрое - и это только начало. Война в Украине и санкции против России могут в перспективе спровоцировать энергетический и продовольственный кризис? У Азербайджана уже есть ответы на эти вызовы. Президент Ильхам Алиев только за последние дни провел переговоры с президентом Литвы, министрами сельского хозяйства Израиля и Турции - и разумеется, эти переговоры касались сотрудничества в агропромышленной сфере. О роли Азербайджана как игрока на мировом энергетическом рынке и говорить не стоит: у Европы нет ни одного альтернативного России поставщика нефти и газа, который был бы так же надежен, как Азербайджан. Больше того, выстроенный нашей страной Южный газовый коридор может стать потенциальным маршрутом для транзита в Европу газа и из других стран, что еще больше укрепит роль и позицию Азербайджана на континенте. К слову, энергетика была одной из приоритетных тем на переговорах, которые провел в Баку с Президентом Ильхамом Алиевым Президент Литвы Гитанас Науседа. Офис литовского президента заявил Trend накануне его визита, что Науседа "ожидает, что однажды азербайджанский газ начнет поступать и в его страну".



Азербайджан оказался готов к изменившимся геополитическим реалиям. Благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, их огромному личному вкладу наша страна превратилась в настоящий международный бренд, показывающий, какого выдающегося успеха может достичь даже небольшая по географическим или демографическим меркам республика.