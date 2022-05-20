В Азербайджане создан Национальный университет обороны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в рамках мероприятий, направленных на приведение азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции, а также с целью совершенствования управления в области военного образования создан Национальный университет обороны.

Об этом сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что существовавшие ранее Военная академия Вооруженных сил, Азербайджанская Высшая военная школа имени Гейдара Алиева и другие учебные заведения специального назначения осуществляют свою деятельность при вновь созданном Национальном университете обороны под названиями Военный научно-исследовательский институт, Институт военного управления, Военный институт имени Гейдара Алиева, Учебно-образовательный центр азербайджанской армии, Военный лицей имени Гейдара Алиева, Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского и Военно-медицинский факультет Медицинского университета.

"В рамках проводимых структурных реформ в нашей армии успешно развивается сфера науки и военного образования", - говорится в сообщении.