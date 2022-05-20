Глава МИД Азербайджана принял участие в заседании Комитета министров СЕ (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 20 мая 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на 132-й сессии Комитета министров Совета Европы в Турине.

Как сообщили Trend в пятницу в МИД, глава МИД Азербайджана поздравил Италию с успешным завершением председательства в Комитете министров СЕ и выразил поддержку страны будущему председательству Ирландии.

В своем выступлении министр подчеркнул, что Азербайджан уважает нормы и принципы международного права, в том числе суверенитет и территориальную целостность государств в рамках их международно признанных границ, отметив, что эти принципы являются основой международного мира, безопасности и стабильности.

Джейхун Байрамов проинформировал участников заседания о текущей ситуации в регионе и шагах, предпринимаемых по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Отметив, что в настоящее время Азербайджан продолжает последовательные усилия по нормализации отношений между двумя государствами, министр отметил, что состоявшаяся 6 апреля в Брюсселе встреча лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве и участии президента Совета ЕС оказала положительное влияние на этот процесс. Он добавил, что по итогам встречи министрам иностранных дел обеих стран были даны поручения о начале подготовки мирного соглашения между двумя странами, а также согласовано создание совместной пограничной комиссии по делимитации и демаркации границы между двумя государствами.

Отметив готовность Азербайджана к сотрудничеству с Арменией в укреплении мира и безопасности в регионе, министр Джейхун Байрамов отметил, что Совет Европы может внести вклад в реализацию мер по укреплению доверия, которые играют особую роль в этом направлении, и положительно оценил организацию встречи представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении по инициативе Генерального секретаря СЕ.

Говоря о минной угрозе, которая является одной из проблем, с которыми столкнулся Азербайджан в постконфликтный период, а также отсутствие информации о судьбе более 4000 азербайджанцев, пропавших без вести во время войны в начале 1990-х годов, министр призвал международное сообщество внести вклад в решение этих проблем во имя прочного мира и стабильности в регионе.

Отметив приверженность Азербайджана сотрудничеству с государствами-членами и органами СЕ, глава МИД подчеркнул, что во время визита Генерального секретаря СЕ в Азербайджан в апреле 2022 года широко обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы, был представлен новый план действий СЕ на 2022-2025 годы для Азербайджана, который создал новую основу для совместной деятельности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)