Главы МИД Азербайджана и Венгрии обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности

БАКУ /Trend/ - 20 мая глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 132-й сессии Комитета министров Совета Европы (СЕ) встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто.

Как сообщили Trend в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, министры обсудили на встрече вопросы сотрудничества Азербайджана и Венгрии в политической и экономической сферах, обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.

На встрече было подчеркнуто наличие отношений на высоком уровне и политического диалога между двумя странами, а также потенциала для дальнейшего развития связей в экономической, торговой, гуманитарной и других сферах.

Стороны особо отметили важность Энергетического форума, который пройдет в Баку с 1 по 3 июня нынешнего года, а также роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

В рамках встречи министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)