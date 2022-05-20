Замглавы МИД Азербайджана совершил рабочий визит в Швецию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18-19 мая 2022 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев совершил рабочий визит в Швецию.

Как сообщили Trend в пятницу в МИД, в рамках визита состоялись встречи с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, спикером парламента Андреасом Норленом и заместителем министра иностранных дел Магнусом Нильсоном.

В ходе встреч было подчеркнуто, что в столицах обеих стран будет отмечено циклом мероприятий 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Швецией, а также были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями о процессах, происходящих на Южном Кавказе в постконфликтный период.

Основной темой обсуждений на "круглых столах" с участием руководителей и исследователей шведского Института международных проблем, Стокгольмского института восточноевропейских исследований (SCEEUS) и Стокгольмского института международных исследований проблем мира (SIPRI) были процессы нормализации на Южном Кавказе в постконфликтный период и роль, которую могут сыграть в этом контексте международные партнеры.

В рамках визита в Музее Нобелевской премии в Стокгольме по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Швецией состоялся концерт джазового трио Исфара Сарабского и дипломатический прием, на которых присутствовали заместители министров иностранных дел двух стран Фариз Рзаев и Магнус Нильсон.

(Перевод: Фидан Мустафаева