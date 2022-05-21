Генсек ОИС поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Брахим Таха направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Имею честь передать Вашему превосходительству и азербайджанскому народу сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня Независимости. Да ниспошлет Вам Всевышний Аллах крепкое здоровье и счастье, а азербайджанскому народу – прогресс и благосостояние.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) высоко ценит тесные связи с Азербайджанской Республикой и одобряет роль Вашей страны в поддержке этой структуры, цель которой заключается в поощрении совместной исламской деятельности. ОИС и впредь будет прилагать усилия в деле пропаганды общих ценностей стран-членов и укрепления взаимного сотрудничества между ними.

Надеюсь на дальнейшее лидерство и поддержку Вашего превосходительства в укреплении солидарности между народами стран-членов и открытии новых горизонтов для совместной исламской деятельности.

Господин Президент, прошу принять заверение в моем высочайшем почтении к Вам", - говорится в поздравлении.