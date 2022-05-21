Трехсторонний формат Грузия-Азербайджан-Турция является важным механизмом многостороннего сотрудничества - МИД

БАКУ /Trend/ - В рамках платформы многостороннего сотрудничества важным политическим механизмом является трехсторонний формат Грузия-Азербайджан-Турция, который был создан министрами иностранных дел в 2012 году («Трабзонская декларация»).

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Грузии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с Турцией.

"Механизм также включает форматы сотрудничества на уровне президентов, парламентских комитетов по международным отношениям и министров обороны, а также на уровне других ведомств. В плане углубления трехсторонних экономических отношений существует практика проведения трехсторонних бизнес-форумов", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что региональные энергетические проекты, реализуемые совместными усилиями Грузии и Турции, такие как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум имеют большое значение.

"Продолжается активное сотрудничество для полной реализации проекта Южного газового коридора (TANAP и TAP) и проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс", - добавили в ведомстве.