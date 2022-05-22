Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с ДТП в Турции, повлекшим жертвы

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с тяжелым дорожно-транспортным происшествием в Турции, повлекшим жертвы.

Как передает Trend, соответствующей публикацией в воскресенье министр поделился в Twitter.

"Крайне опечалены известием о том, что в Турции разбился автобус со студентами, ехавший из Аданы в Конью. Выражаем соболезнования родным и близким погибших в аварии, желаем от Всевышнего исцеления раненых", - говорится в публикации.

Отметим, что в Турции разбился автобус со студентами. В результате ДТП три человека погибли и 41 получили ранения.