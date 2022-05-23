Генсек ШОС направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите искренние и теплые поздравления по случаю национального праздника – Дня Независимости.

Сегодня Азербайджанская Республика занимает особое место в сообществе наций. Страна успешно развивается, стремясь к постоянному повышению уровня благосостояния народа и авторитета на международной арене.

Внешнеполитический вектор Баку, заданный национальными интересами страны, позволяет наращивать ее внутренний потенциал и двигаться вперед по пути прогресса.

Выражаю глубокую признательность за Ваше постоянное внимание к деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Уверен, что интерес к повестке дня организации и активное взаимодействие с ШОС в качестве партнера по диалогу создадут необходимые условия для повышения статуса государства и дальнейшего конструктивного взаимодействия в рамках ШОС.

Пользуясь настоящей возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов, а народу Азербайджанской Республики – мира, процветания и новых достижений", - говорится в письме.