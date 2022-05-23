Брюссельская встреча: Очередной дипломатический успех Азербайджана - Анализ

БАКУ /Trend/ - 22 мая в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель выступил с заявлением для печати по итогам встречи. Это заявление полностью совпадает с позицией Азербайджана.

В своем комментарии для Trend в связи с этим депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Гусейнова сказала, что результаты встречи можно охарактеризовать как очередной успех в направлении подписания мирного договора и установления мира.

"Встреча продолжительностью около пяти часов состоялась на основе пяти принципов Азербайджана, соответствующих международным нормам, Уставу ООН, Хельсинкскому Заключительному акту. Еще один важный момент этой встречи заключается в том, что переговоры прошли в формате, отвечающем национальным интересам Азербайджана. В ходе встречи не использовалось выражение "Нагорный Карабах", лишь был затронут вопрос прав армянского населения, проживающего в Азербайджане. Азербайджанская сторона всегда заявляет, что права армян, как и других малочисленных народов, проживающих в Азербайджане, защищены, и их безопасность гарантирована государством", - сказала Гусейнова.

Она отметила, что на встрече одним из важных вопросов была и делимитация границ. В то же время были обсуждены гуманитарные вопросы, в том числе связанные с разминированием, судьбой пропавших без вести лиц. Известно, что во время первой Карабахской войны пропало без вести до 4 тысяч граждан Азербайджана.

Кроме того, по словам депутата, на встрече были проведены обсуждения об открытии коридора между основной частью Азербайджана и Нахчываном и достигнута договоренность.

"Эта встреча стала очередным политико-дипломатическим успехом Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Встреча была эффективной с точки зрения установления мира и обеспечения безопасности в регионе", - добавила Гусейнова.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев сказал Trend, что очередная трехсторонняя встреча в Брюсселе запомнилась своими результатами.

"На ней вновь были серьезно учтены интересы азербайджанской стороны. Сам факт, что встреча длилась около пяти часов, говорит о широкомасштабном обмене мнениями и дискуссиях", - сказал он.

Мусаев сказал, что в первую очередь следует отметить, что в ходе переговоров не использовалось выражение "Нагорный Карабах". Состоялись серьезные обсуждения, связанные с мирным договором. В то же время прошел широкий обмен мнениями в связи с продолжением работ по открытию коммуникационных линий, реализации Зангезурского коридора, регулированию международных перевозок и другим вопросам.

Также, по его словам, одним из важных результатов является достижение соглашения о проведении первого совместного заседания пограничных комиссий. Комиссия будет заниматься вопросами делимитации границ и обеспечением стабильной ситуации. Соглашение о продолжении встреч в предстоящие месяцы также указывает на достижение наилучших результатов в ближайшем будущем.

"Мудрая и целенаправленная политика Президента Ильхама Алиева принесла серьезные успехи Азербайджану и на очередной встрече в Брюсселе", - сказал депутат.

Депутат Азер Бадамов сказал Trend, что одним из заметных нюансов встречи было то, что на ней не упоминался вопрос о статусе армян, проживающих в Карабахе.

Он отметил, что один из обсуждаемых вопросов был связан с разминированием освобожденных территорий и судьбой пропавших без вести лиц.

"За период, прошедший после окончания второй Карабахской войны, среди наших граждан есть более 200 получивших серьезные ранения или погибших в результате взрыва мин. По международным нормам в поствоенный период одержавшей победу стороне должна быть представлена карта заминированных территорий, чтобы не страдало мирное население", - сказал Бадамов.

Он добавил, что на встрече были обсуждены вопросы проведения совместных заседаний пограничных комиссий, организации процесса делимитации и демаркации, открытия коммуникаций, реализации Зангезурского коридора, организации пересечения государственных границ и транзитных перевозок в рамках международных норм, продолжения работы экономической консультативной группы для обеспечения экономического развития, вопросы подписания мирного договора.

"В заключение хочу отметить принятие руководством Армении созданных нами новых реалий, и альтернативы решению поставленных нами вопросов нет", - добавил Бадамов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)