Создана Государственная комиссия по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 23 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О создании Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения".

Согласно распоряжению, создана Государственная комиссия по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев. Заместитель премьер-министра Нахчыванской АР, заместители министров иностранных дел, внутренних дел, экологии и природных ресурсов, юстиции, сельского хозяйства, обороны, а также первый заместитель начальника Службы государственной безопасности, заместители начальников Государственной пограничной службы и Службы внешней разведки, заместитель председателя ОАО “Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана”, начальник Государственной службы по имущественным вопросам, заведующий сектором отдела по законодательству и правовой политике Администрации Президента назначены членами комиссии. В состав Государственной комиссии также вошли главы исполнительных властей Газахского, Агстафинского, Товузского, Гедабейского, Дашкесанского, Кяльбаджарского, Лачинского, Губадлинского и Зангиланского районов.

Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено обеспечить создание постоянно действующей экспертной группы, состоящей из специалистов Секретариата Государственной комиссии и соответствующих государственных органов (структур).