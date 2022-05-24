Минобороны Азербайджана распространило заявление в связи с военнослужащим, совершившим автохулиганство

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило заявление в связи с военнослужащим, который совершил автохулиганство, записав свои действия на видео, после чего разместил кадры в социальных сетях, сообщает во вторник Trend.

В заявлении отмечается, что рядовой Меликов Азиз Султанпаша оглу, проходящий срочную действительную военную службу в одной из воинских частей азербайджанской армии, самовольно покинул часть, а также совершил другие противоправные действия.

В связи с этим в отношении Меликова собраны необходимые документы и направлены в марте в Военную прокуратуру гарнизона, в котором он служит. 11 апреля в его отношении было возбуждено уголовное дело. Документы переданы в Военную прокуратуру Азербайджана для принятия необходимых мер в рамках законодательства, говорится в заявлении минобороны.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)