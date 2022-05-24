Выделены денежные средства для Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - 24 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана.

В распоряжении отмечается:

1.Для получения Общественной телерадиовещательной компанией Азербайджанской Республики права на трансляцию предстоящих в 2024 году во французском городе Париж XXXIII Летних олимпийских игр из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Общественной телерадиовещательной компании Азербайджанской Республики 640,0 (шестьсот сорок) тысячи долларов США.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

4.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.