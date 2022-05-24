Очередные встречи комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы пройдут в Москве и Брюсселе

БАКУ /Trend/ - Достигнута договоренность о проведении второй встречи комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией в Москве, а третьей - в Брюсселе.

Об этом сообщили Trend во вторник в МИД Азербайджана.

Согласно информации, стороны договорились о целесообразности проведения очередных заседаний комиссии, наряду с госграницей, и в других местах.

Отметим, что в рамках реализации достигнутых договоренностей и на основании соответствующих распоряжений двух стран сегодня состоялась первая встреча заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна на армяно-азербайджанской государственной границе в формате комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

(Перевод: Нубар Кулузаде)