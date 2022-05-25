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США продолжат контакты для содействия достижению мира на Южном Кавказе - Энтони Блинкен

Политика Материалы 25 мая 2022 17:41
США продолжат контакты для содействия достижению мира на Южном Кавказе - Энтони Блинкен

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БАКУ /Trend/ - США продолжат контакты для содействия достижению мира на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом написал госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

«Вчера говорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о том, как США поддерживают Армению в достижении положительной динамики в переговорах с Азербайджаном и Турцией. Соединенные Штаты продолжат контакты для содействия достижению мира на Южном Кавказе», - говорится в публикации.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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