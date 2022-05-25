Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 31 мая.

Как сообщает в среду Trend, в повестку заседания включены следующие вопросы:

1. Законопроект Азербайджанской Республики "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2021 год" (первое чтение).

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс Азербайджана, Кодекс об административных проступках Азербайджана, Уголовный кодекс Азербайджана и закон Азербайджанской Республики "Об обращениях граждан" (первое чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (первое чтение).

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О Национальном архивном фонде" (первое чтение).

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (первое чтение).

(Перевод: Нубар Кулузаде)