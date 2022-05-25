В Агентстве развития медиа Азербайджана состоялась встреча с руководством "Albayrak Media Group" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 мая в Агентстве развития медиа Азербайджана (MEDİA) состоялась встреча с руководителем "Albayrak Media Group" Омаром Караджа и представителем этой структуры Самиром Бабаоглу.

Как сообщает Trend, в ходе встречи исполнительный директор MEDİA Ахмед Исмаилов проинформировал о недавно принятом в Азербайджане законе "О медиа", преимуществах этого закона, а также о создании реестра медиа в стране, преимуществах, которыми могут воспользоваться представители азербайджанских медиа после запуска этого реестра.

Также он рассказал о шагах, предпринимаемых для развития сферы медиа в Азербайджане, программах поддержки печатных медиа и новостных сайтов, других инициативах.

Глава "Albayrak Media Group" Омар Караджа выразил признательность азербайджанской стороне за вклад в развитие связей между медиа двух стран. Он отметил, что информационный обмен между медиа-структурами двух братских, дружественных стран на пользу обеим сторонам.

(Перевод: Нубар Кулузаде)