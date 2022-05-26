Азербайджан имеет важное значение для ЕС – председатель парламента Эстонии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет важное значение для Европейского союза, особенно учитывая ситуацию с дефицитом нефти и газа.

Как передает в четверг Trend, об этом написал в Facebook председатель парламента Эстонии Юри Ратас.

«Визит в Азербайджан завершился. Было много продуктивных встреч - с Президентом, спикером парламента, премьер-министром, министрами и депутатами. Между нашими странами налажены теплые дружественные отношения. Азербайджан имеет важное значение для Европейского союза, особенно учитывая ситуацию с дефицитом нефти и газа. Наше сотрудничество чрезвычайно важно. Я искренне благодарю азербайджанских коллег за радушный прием!», - говорится в публикации.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - апреле 2022 года товарооборот с Эстонией превысил 3,076 миллиона долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 1,722 миллиона долларов (рост за год на 78,6 процента).