Ожидаем, что в ходе очередной встречи вице-премьеров Азербайджана и Армении будет представлен какой-либо документ - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Ожидаем, что в ближайшее время в ходе очередной встречи на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана и Армении будет представлен какой-либо документ.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что Азербайджан уже более года предпринимает соответствующие шаги: «Уже широко сообщалось, что коэффициент выполнения работ на территории Азербайджана как по железным, так и по автомобильным дорогам в направлении границ Армении достаточно высок, и в 2023 году будет завершено строительство как железной, так и автомобильной дорог с азербайджанской стороны. В то же время длительный процесс всех этих обсуждений и отсутствие конкретных результатов в течение длительного времени не могли остановить азербайджанское государство от развития очень важной транспортной инфраструктуры. Вы также знаете, что в марте было достигнуто соглашение с Исламской Республикой Иран, и осуществляются многоплановые меры. Мы думаем, что в ближайшее время станем свидетелями следующих шагов. То есть в любом случае Азербайджан продолжит работу по прокладке альтернативной дороги через территорию Ирана, и этот маршрут будет приведен в рабочее состояние. Думаю, что в интересах Армении было бы выполнить свои обязательства по нормальному, прагматичному трехстороннему заявлению», - сказал Байрамов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)