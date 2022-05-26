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Мы сможем в полной мере использовать потенциал тюркских государств - Багдад Амреев

Политика Материалы 26 мая 2022 17:18
Мы сможем в полной мере использовать потенциал тюркских государств - Багдад Амреев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Для тюркских государств сотрудничество является очень важным вопросом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев в ходе заседания министров по информационным и коммуникационным технологиям.

По его словам, сегодняшнее заседание проводится с целью расширения сотрудничества в сферах, приносящих взаимную пользу.

"В результате мы сможем в полной мере использовать потенциал наших государств. Надеюсь, что будут озвучены различные мнения о текущих проектах и сотрудничестве в области ИКТ", - отметил генсек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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