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Обсуждены перспективы развития азербайджано-турецкого военного сотрудничества

Политика Материалы 26 мая 2022 18:33
Обсуждены перспективы развития азербайджано-турецкого военного сотрудничества

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БАКУ /Trend/ - 26 мая министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики Мухсином Дере, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник Закир Гасанов подчеркнул, что отношения между нашими странами основаны на дружбе и братстве. Министр отметил, что расширение сотрудничества с Турцией в военной, военно-технической и военно-образовательной областях в целях повышения оборонной мощи Азербайджана является одним из весомых факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.

Была подчеркнута важная роль дружеских отношений глав двух братских государств в развитии двусторонних отношений, отмечена особая значимость поддержки, оказываемой братской Турцией в военной сфере, равно как и в других областях.

В свою очередь заместитель министра национальной обороны Турции выразил удовлетворение очередным визитом в Азербайджан и подчеркнул важность развития совместной военной индустрии, а также обмена опытом между нашими странами.

Была подчеркнута особая значимость проводимого в Баку фестиваля «TEKNOFEST Azerbaijan».
На встрече были обсуждены перспективы развития и основные векторы азербайджано-турецкого военного сотрудничества.

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