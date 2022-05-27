В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня независимости

БАКУ /Trend/ - Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана – 28 Мая - Днем Независимости.

Создание первой на Востоке демократической, правовой, светской и парламентской республики, став началом нового этапа в жизни азербайджанского народа, превратилось в источник гордости всего тюркского мира. Сегодня независимый Азербайджан является свободной страной, самостоятельно решающей свою судьбу, пользующейся авторитетом на международной арене, занимающей достойное место в мировом сообществе.

Стремительный прогресс Азербайджана, являющегося важной частью тюркского мира, во всех направлениях, обеспечение под Вашим руководством территориальной целостности и достижение исторической Победы в 44-дневной войне подарили тюркским народам чувство большой гордости. Уверена, что тесное сотрудничество и дружественные отношения между созданным по инициативе Вашего превосходительства Международным фондом тюркской культуры и наследия, функционирующим в области сохранения и пропаганды материально-духовного наследия тюркских народов, и Азербайджанской Республикой, как государством-участником и создателем организации, и впредь будут успешно развиваться.

С объявлением Вами 2022 года «Годом города Шуша» эта дата превратилась в знаменательное событие и будет торжественно отмечаться в следующем году во всем тюркском мире. Международный фонд тюркской культуры и наследия также готов внести вклад в предстоящие в этом направлении мероприятия.

Желаю Вам крепкого здоровья, все новых и новых успехов в высшей государственной деятельности во имя прогресса Азербайджана, а азербайджанскому народу - мира, процветания и счастья", - говорится в поздравлении.

Глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Поздравляю Вас и братский народ Азербайджана с наступающим национальным праздником – Днем Независимости!

За минувшие десятилетия с момента обретения суверенитета в Азербайджане произошел стратегический прорыв в государственном строительстве, развитии экономики и социальной сферы.

Очевидно, что многие достижения страны связаны именно с Вашим именем и являются результатом профессионального, взвешенного подхода к решению насущных вопросов. Сегодня республика сохраняет свою богатую и самобытную культуру, приумножает многовековые традиции дружбы и добрососедства.

Атмосфера доверия и партнерства, сложившаяся на их основе между нашими народами, является важным фактором дальнейшего расширения взаимовыгодного и всестороннего сотрудничества. И как писал великий Расул Гамзатов, 100-летие которого мы будем отмечать в 2023 году: пусть говорит о нашем вечном братстве Каспийский торжествующий прибой!

Позвольте от всей души пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, неиссякаемой энергии, больших успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия Вам, Вашим родным и близким!" - говорится в поздравлении.

Секретарь Союза журналистов России Рафаэль Гусейнов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои добрые и сердечные поздравления с национальным праздником – Днем Независимости. Желаю лично Вам и Вашей семье доброго здоровья, успехов, процветания.

Последние годы стали по-настоящему знаменательными, историческими для страны, которую Вы возглавляете. В этом, несомненно, Ваша личная заслуга. Надеемся, что в скором времени это позволит установить окончательный мир на Кавказе, процветание для всех народов. Важным является и то, что отношения России и Азербайджана продолжили укрепляться.

С удовольствием вспоминаю наши встречи и надеюсь, что впереди у нас еще будет возможность совместной работы.

Желаю Вам доброго здоровья и успехов", - говорится в поздравлении.

Члены Правления и учредители Общества дружбы Египет-Азербайджан направили поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент.

Очень рады передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня Независимости и пожелать Вам крепкого здоровья. Да ниспошлет Всевышний Аллах правительству и народу родного Азербайджана еще большего прогресса и благосостояния.

Общество дружбы Египет-Азербайджан прилагает максимум усилий для укрепления связей и развития сотрудничества между египетским и азербайджанским народами в различных сферах.

Желаем родной Азербайджанской Республике постоянного развития и еще большего благосостояния под Вашим мудрым и дальновидным руководством.

Просим принять самые искренние пожелания и приветствия", - говорится в поздравлении.

Президент Республики Перу Хосе Педро Кастильо Терронес направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство.

Рад от имени правительства и народа Перу, а также от себя лично передать Вам самые искренние поздравления по случаю Дня Независимости Азербайджанской Республики.

В этот знаменательный день хочу еще раз с удовлетворением отметить, что правительство Перу и впредь будет прилагать все усилия для углубления двусторонних отношений и сотрудничества между нашими странами в интересах двух народов.

Желаю азербайджанскому народу здоровья, благосостояния и прогресса.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз выражаю Вам свое глубочайшее почтение", - говорится в поздравлении.

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Господин Президент.

От имени народа и правительства Кубы передаю самые искренние поздравления Вам и народу Азербайджана по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Независимости.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз заявляю Вам о нашей готовности и впредь продолжать деятельность, направленную на укрепление дружественных связей и сотрудничества между нашими странами.

Прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении", - говорится в поздравлении.

Директор представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Государстве Израиль Арье Гут направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Многоуважаемый господин Президент,

Примите мои самые искренние поздравления по случаю Дня Независимости Азербайджана.

Это исторический факт, что Азербайджан является одной из стран, которая еще 104 года назад не только провозгласила самые высокие демократические ценности, но и обеспечила их в своей практической деятельности. Азербайджанская Демократическая Республика, как первая парламентская республика, была моделью светского демократического государства, основанной на верховенстве права, на всем Ближнем Востоке, включая тюрко-мусульманский мир.

В этот счастливый для нас день я хотел бы вновь выразить свои подлинные чувства глубокого уважения и признательности Вам как мудрому государственному деятелю, профессиональному и искусному дипломату, исключительно талантливому и прагматичному политику, большому стратегу, победоносному Верховному главнокомандующему и достойному лидеру Азербайджанского государства.

Господин Президент, Вторая Карабахская война и проводимая поствоенная дипломатия реально продемонстрировали все вышеперечисленные Ваши личные качества всему миру. Это была как военная, так и лично Ваша политико-дипломатическая и геополитическая победа, а также победа храбрых и мужественных азербайджанских солдат и офицеров, всего азербайджанского народа.

Азербайджан, как победившее государство, восстановил территориальную целостность своего государства, вернул свои исторические земли, находившиеся 30 лет под армянской оккупацией, и доказал всему миру свою возросшую геополитическую, военно-техническую и дипломатическую мощь и значимость в регионе Южного Кавказа.

Благодаря Вашей мудрой, многовекторной и сбалансированной внешней политике Азербайджанская Республика превратилась в сильный геополитический стержень, в подлинного геополитического лидера Южного Кавказа, а также заняла свое особое место в мировом сообществе.

Мы в Израиле, как выходцы из Азербайджана, очень гордимся тем фактом, что Азербайджан продолжает оставаться подлинным образцом межцивилизационного, межконфессионального и межкультурного диалога. Именно благодаря Вашей прагматичной и мудрой государственной деятельности Азербайджан успешно осуществляет политику толерантности и мультикультурализма, которые являются подлинным образом жизни азербайджанского общества. Азербайджан имеет свою модель мультикультурализма, которая составляет альтернативу армянскому национализму, шовинизму, вандализму, фашизму и терроризму.

С удовлетворением хочу отметить, что Государство Израиль, народ Израиля и мировое еврейство высоко ценят лично Ваше особое, братское и заботливое отношение как ко всем проживающим общинам в Азербайджане, так и к обычаям и традициям еврейской общины, которое не имеет прецедентов в мире.

Примите мои наилучшие, искренние пожелания мира и процветания всей Азербайджанской Республике по случаю святого для каждого из нас Дня Независимости.

Искренне, от всей души желаю Вам и всей Вашей замечательной семье неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, счастья, благополучия, больших успехов в Вашей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира и процветания", - говорится в поздравлении.

Президент, председатель Совета директоров Акционерного общества «Группа САФМАР» Михаил Гуцериев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите самые искренние поздравления с Днем Независимости! Этот праздник символизирует единение всех граждан республики, объединенных любовью к родной земле, верой в будущее независимого и сильного Азербайджана.

Благодаря Вашей неустанной деятельности Азербайджан сегодня – современное демократическое государство, которое уверенно идет по пути процветания и может по праву гордиться своими успехами. Мощными темпами развиваются социальная сфера, промышленность, сельское хозяйство, реализуется огромный научный, интеллектуальный и культурный потенциал народа республики.

Неуклонно растет международный авторитет Азербайджана, укрепляется взаимовыгодное сотрудничество с другими странами, в том числе с Россией. Уверен, что стратегическое партнерство между нашими государствами будет и дальше обогащаться новыми достижениями во всех направлениях – политическом, экономическом, культурном.

Желаю Вам здоровья и счастья, а народу республики – дальнейшего развития, мира и благополучия в каждом доме", - говорится в поздравлении.

Региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вам и в Вашем лице всему азербайджанскому народу самые сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника страны – Дня Независимости.

Мы гордимся тем, что в течение 30-летней деятельности в Азербайджане являемся оператором энергетических проектов мирового уровня, безопасно, эффективно и надежно реализуем данные проекты.

Компания ВР придает большое значение постоянному расширению сотрудничества с Азербайджаном и надеется на его дальнейшее укрепление.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а азербайджанскому народу – мира, благосостояния и прогресса", - говорится в поздравлении.