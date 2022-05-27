Милли Меджлис поздравил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с Днем независимости

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как сообщает Trend, на пленарном заседании 27 мая председатель парламента Сахиба Гафарова предложила направить от имени Милли Меджлиса поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю 28 мая - Дня независимости.

Депутаты встретили это предложение аплодисментами.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)