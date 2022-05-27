Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с минной угрозой

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась к международным организациям по вопросу мин.

Как сообщили в пятницу Trend в аппарате омбудсмена, в обращении говорится:

"Военная агрессия Армении и установленные этой страной на азербайджанских территориях в период их оккупации мины продолжают представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Сегодня еще один гражданин Азербайджана - военнослужащий Внутренних войск МВД Омаров Сейидага Мирзага оглу подорвался на мине и получил ранения при исполнении своих служебных обязанностей на территории освобожденного села Чеменли Агдамского района.

Мы решительно осуждаем подобные инциденты, которые являются серьезным препятствием для мира и безопасности в регионе, и в очередной раз призываем международные организации принять меры против Армении для предоставления этой страной точных карт минных полей".

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)