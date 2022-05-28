Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское братство, единство являются главным путеводителем для наших народов

БАКУ/Trend/- Турецко-азербайджанское братство, единство являются главным путеводителем для наших народов, это очень важный фактор и для региона, для мира, фактор безопасности, стабильности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления 28 мая на фестивале TEKNOFEST.

«Чем увереннее Турция и Азербайджан шагают рядом, тем прочнее будет мир в нашем регионе. Мы и весь мир увидели это во время Второй Карабахской войны. Турция была рядом с нами. В первые часы войны мой дорогой брат, уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал “Азербайджан не одинок, Турция находится рядом с ним”, что придало нам дополнительные силы, дух, уверенность. Азербайджанский народ никогда этого не забудет.

У нас блестящая история, и в самые важные ее моменты мы находились рядом. Помню, на военном параде, посвященном освобождению Баку от армянской оккупации, турецкие и азербайджанские солдаты плечом к плечу вышли на площадь Азадлыг. Повторение этого мы увидели в 2021 году на параде Победы. После нашей исторической Победы мы вновь вместе с моим дорогим братом принимали на площади Азадлыг военный парад турецкой и азербайджанской армий. Это было торжеством нашего единства. Это был ясный месседж всему миру: мы вместе, будем вместе, и наша сила с каждым днем будет расти»,- сказал глава государства.