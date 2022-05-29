TEKNOFEST создаст инновацию как в оборонных, так и в космических технологиях – турецкий исследователь

БАКУ /Trend/ - TEKNOFEST впервые проводится за пределами Турции - в Азербайджане. Заявления, озвученные официальными лицами обеих стран во время их выступлений на фестивале, стали еще одним проявлением турецко-азербайджанского братства.

Об этом сказал Trend исследователь Центра глобального управления Шанхайского университета Селимхан Ениаджун.

По его словам, участие Президентов Турции и Азербайджана в TEKNOFEST в очередной раз доказало, что отношения между двумя странами, длящиеся уже 30 лет, с годами развиваются и укрепляются.

"TEKNOFEST создаст инновацию как в оборонной, так и в космической технике. Этот фестиваль может стать предвестником новых технологий, которые две страны будут производить совместно, особенно в оборонной промышленности. Думаю, что фестиваль TEKNOFEST станет отправной точкой для продолжения политико-дипломатических отношений между двумя странами в области оборонной промышленности и авиационной технологии", - сказал он.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку было организовано министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.