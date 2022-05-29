Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан надеется на дальнейшее развитие сотрудничества с Таджикистаном.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с Таджикистаном.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Таджикистаном. Мы посылаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Республики Таджикистан. Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном", - говорится в публикации.