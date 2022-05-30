На азербайджано-армянской границе произошла перестрелка между находившимися в нетрезвом состоянии армянскими военнослужащими - ГПС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На азербайджано-армянской границе между находившимися в нетрезвом состоянии армянскими военнослужащими произошла перестрелка.

Об этом, как передает в субботу Trend, говорится в сообщении Госпогранслужбы Азербайджана.

"28 мая в армянских СМИ появилась информация о том, что в результате стрельбы, якобы открытой азербайджанской стороной на азербайджано-армянской государственной границе, был тяжело ранен военнослужащий вооруженных сил Армении. В связи с этим официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности. Нашими подразделениями, осуществляющими охрану государственной границы (территория села Раздара Зангиланского района) напротив территории (село Неркин Анд Сюникской области Армении), где был ранен армянский военнослужащий, огонь не открывался. В то же время в результате наблюдений азербайджанских подразделений было установлено, что армянские военнослужащие на месте дислокации подразделения вооруженных сил Армении находились в состоянии алкогольного опьянения, в 10:37 из палатки на этой территории был слышен 1 выстрел, в 10:45 – еще 2 выстрела, а еще через некоторое время 1 человека вынесли из палатки и эвакуировали. По итогам наблюдений, анализа фото-, а также видео- и других материалов было установлено, что между армянскими военными произошел инцидент. Вместо того, чтобы скрывать факты нарушения дисциплины, приводящие к гибели военнослужащих в вооруженных силах Армении, рекомендуем армянской стороне предоставлять общественности правдивую информацию", - говорится в сообщении ГПС.