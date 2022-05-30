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Зампомощника секретаря Бюро энергетических ресурсов США прибыла в Азербайджан

Политика Материалы 30 мая 2022 18:10
Зампомощника секретаря Бюро энергетических ресурсов США прибыла в Азербайджан

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БАКУ /Trend/ - Заместитель помощника секретаря Бюро энергетических ресурсов США Лаура Локман прибыла в Азербайджан.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на посольство США в Азербайджане, в ходе визита с 30 мая по 2 июня она проведет встречи с официальными лицами страны и примет участие в мероприятиях "Бакинской энергетической недели".

Лаура Локман возглавляет команду энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США. Одной из основных задач Бюро является укрепление связей США в сфере энергетики с Азербайджаном и другими странами.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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