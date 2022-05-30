Президент Молдовы позвонила Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 30 мая Президент Республики Молдова Майя Санду позвонила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора Майя Санду поздравила Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ с 28 Мая – Днем Независимости и передала самые искренние пожелания.

Глава нашего государства выразил признательность за поздравления.

Во время беседы были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества, состоялся обмен мнениями о расширении энергетических, экономических и торговых связей. Также были обсуждены региональные проблемы и вопросы, представляющие взаимный интерес.