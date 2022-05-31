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Начался визит представителей дипломатического корпуса в Кяльбаджар (ФОТО)

Политика Материалы 31 мая 2022 09:56
Начался визит представителей дипломатического корпуса в Кяльбаджар (ФОТО)

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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КЯЛЬБАДЖАР /Trend/ - 31 мая начался визит представителей дипломатического корпуса в освобожденный от армянской оккупации Кяльбаджар, передает во вторник корреспондент Trend.

Его целью является ознакомление с последствиями разрушений, совершенных армянскими оккупантами, и восстановительным процессом на освобожденных территориях.

В поездке принимают участие свыше 80 дипломатов и военных представителей от более чем 50 стран и 10 международных организаций.

Напомним, что это уже девятый визит представителей дипкорпуса на освобожденные территории.

Начался визит представителей дипломатического корпуса в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей дипломатического корпуса в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей дипломатического корпуса в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей дипломатического корпуса в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей дипломатического корпуса в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей дипломатического корпуса в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей дипломатического корпуса в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей дипломатического корпуса в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей дипломатического корпуса в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей дипломатического корпуса в Кяльбаджар (ФОТО)
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