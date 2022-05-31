Начался визит представителей дипломатического корпуса в Кяльбаджар (ФОТО)

КЯЛЬБАДЖАР /Trend/ - 31 мая начался визит представителей дипломатического корпуса в освобожденный от армянской оккупации Кяльбаджар, передает во вторник корреспондент Trend.

Его целью является ознакомление с последствиями разрушений, совершенных армянскими оккупантами, и восстановительным процессом на освобожденных территориях.

В поездке принимают участие свыше 80 дипломатов и военных представителей от более чем 50 стран и 10 международных организаций.

Напомним, что это уже девятый визит представителей дипкорпуса на освобожденные территории.