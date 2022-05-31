В Швейцарии отметили День независимости Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Швейцарии состоялось мероприятие в связи с Днем независимости Азербайджана и 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Об этом написал на своей странице в Twitter посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает во вторник Trend.

«Небольшие, но важные страны должны быть ближе друг к другу, чтобы справиться с новыми глобальными вызовами. Мы с мэром Берна Алеком фон Граффенридом согласились с этой мыслью в наших выступлениях на мероприятии, посвященном Дню независимости Азербайджана и 30-летию установления дипломатических отношений», - говорится в публикации.

Дипломат отметил, что в рамках мероприятия состоялась концертная программа, в которой принял участие мугамный коллектив «Карабах» под руководством всемирно известного певца Мансума Ибрагимова, а также скрипачка Джейла Сеидова.

«Программа концерта продемонстрировала, что культура объединяет людей, сближая их души», - написал посол.