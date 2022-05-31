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Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)

Политика Материалы 31 мая 2022 10:57
Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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КЯЛЬБАДЖАР /Trend/ - Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг, передает во вторник корреспондент Trend.

Гостям рассказали о процессе строительства туннеля, а также о строительстве автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису.

Было отмечено, что строительство планируется завершить в 2024-2025 годах, и после этого время в пути займет не более часа.

Напомним, что целью визита дипкорпуса в Кяльбаджар является ознакомление с последствиями разрушений, совершенных армянскими оккупантами, а также с восстановительным процессом на освобожденных территориях.

В поездке принимают участие более 80 дипломатов и военных представителей от более чем 50 стран и 10 международных организаций. Это уже девятый визит представителей дипкорпуса на освобожденные территории.

Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с работами по строительству туннеля через Муровдаг (ФОТО)
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