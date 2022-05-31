Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Владимиру Путину

БАКУ /Trend/ - 31 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Во время телефонного разговора был рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года с акцентом на решение конкретных вопросов, связанных с налаживанием в регионе мирной жизни и укреплением стабильности, восстановлением экономических связей и транспортных коммуникаций.

Президент Ильхам Алиев проинформировал о состоявшейся 22 мая в Брюсселе встрече с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Во время разговора были обсуждены некоторые актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление российско-азербайджанского стратегического партнерства, в том числе с учетом итогов официального визита Президента Азербайджана в Москву в феврале 2022 года.

Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.