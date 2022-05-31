Сегодня азербайджанский триколор развевается над Кяльбаджаром благодаря Президенту Ильхаму Алиеву - посол Турции (ФОТО)

КЯЛЬБАДЖАР /Trend/ - Сегодня азербайджанский триколор развевается над Кяльбаджаром благодаря победоносному Верховному главнокомандующему, Президенту Ильхаму Алиеву и мужественному азербайджанскому народу.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник журналистам посол Турции в Азербайджане Джахид Багчи, который посетил Кяльбаджар в составе представителей дипкорпуса.

«Карабах развивается во всех направлениях. Мы видим реализацию строительных проектов. Все это на благо будущих поколений», - сказал он.

Дипломат отметил, что последствия армянской оккупации, вандализма наблюдаются и в Кяльбаджаре, как и на всех освобожденных от оккупации землях.

Он выразил надежду, что Карабах вскоре вновь станет райским уголком, вынужденные переселенцы смогут вернуться в родные места.