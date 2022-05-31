Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Болгарии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 31 мая 2022 года в рамках официального визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Болгарию состоялась встреча с министром иностранных дел этой страны Теодорой Генчовска.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, в продолжение встречи состоялось заседание Стратегического диалога с участием делегаций обеих сторон.

Министр Теодора Генчовска подчеркнула важность визита азербайджанского коллеги в преддверии празднования 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. Она отметила развитие сотрудничества между странами за последние 30 лет в ряде сфер, включая энергетику, транспорт и связь, туризм и другие сферы.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что проведение второй встречи Стратегического диалога между двумя странами в канун празднования 30-летия дипломатических отношений носит символический характер. Отношения между двумя странами развиваются в духе уважения принципов международного права и взаимопонимания. Он подчеркнул, что политический диалог на высоком уровне сопровождается положительной динамикой роста и в экономической сфере.

Министры обсудили сотрудничество в энергетическом секторе, составляющее основу экономических связей между странами, а также перспективы развития связей в сферах транспорта, информационно-коммуникационных технологий, сельского хозяйства, туризма, гуманитарной и других сферах. Была выражена уверенность в том, что очередное заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Болгария, запланированное на текущий год, внесет позитивный вклад в расширение двустороннего сотрудничества.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о ситуации в регионе в постконфликтный период, работах по ликвидации тяжелых последствий оккупации азербайджанских территорий, а также о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, позиции Азербайджана по обеспечению мира и прогресса в регионе.

Министр Теодора Генчовска выразила готовность Болгарии внести вклад в процесс разминирования, осуществляемый правительством Азербайджана.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества на двустороннем уровне, а также в рамках глобальных и региональных международных организаций.

После встречи министры ознакомились с выставкой, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, и выступили с заявлениями для прессы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)