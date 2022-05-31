Кяльбаджар восхищает своей красотой - посол Малайзии

КЯЛЬБАДЖАР /Trend/ - Кяльбаджар восхищает своей красотой.

Об этом сказал во вторник Trend посол Малайзии в Азербайджане Дато Юбазиан бин Юсоф, который посетил Кяльбаджар в составе дипкорпуса.

«Нам предоставили возможность посетить это прекрасное место. Поездка была очень интересной», - сказал бин Юсоф.

Посол сообщил, что уже побывал почти во всех городах на освобожденных землях Азербайджана.

По словам дипломата, он был поражен увиденными разрушениями и последствия вандализма.

Посол добавил, что одной из основных сфер сотрудничества Малайзии и Азербайджана является развитие биоразнообразия, и недавний проект, реализованный в Национальном парке Гызылагадж, внес в это свой вклад.

Он также выразил надежду на рост в будущем числа подобных проектов.