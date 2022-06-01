В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня независимости

БАКУ /Trend/ - Ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, академик Виктор Садовничий направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От всего коллектива Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и от себя лично позвольте сердечно поздравить Вас и в Вашем лице весь азербайджанский народ с государственным праздником – Днем Независимости Азербайджанской Республики.

Этот день – день гордости и любви к своей Родине, который объединяет воедино сердца миллионов людей, несет в себе особый смысл уважения к настоящему и будущему страны. Занимая пост Президента Азербайджанской Республики, Вы содействуете многогранному развитию сильного государства, которое неуклонно стремится к дальнейшему социально-экономическому процветанию, открывая большие возможности и новые перспективы.

Пользуясь столь приятным поводом, хочу поблагодарить Вас за Ваше внимательное и теплое отношение к нашему сотрудничеству. Филиал Московского университета в городе Баку на протяжении всего периода своей деятельности успешно служит во благо развития науки и образования, мира и гармонии между нашими государствами.

Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу, в этот замечательный праздник хочу пожелать Вам и всему народу Азербайджанской Республики счастья, благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

Президент Мальдивской Республики Ибрахим Мохаммед Солих направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени правительства и народа Мальдив, от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство, правительство и народ Азербайджана по случаю национального праздника страны - Дня Независимости, передаю наилучшие пожелания.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а азербайджанскому народу - постоянного прогресса и благосостояния", - говорится в поздравлении.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени правительства и народа Ямайки передаю правительству и народу Азербайджана сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня Независимости.

Ямайка придает большое значение нашим дипломатическим отношениям, установленным в 1995 году, и намерена в предстоящие годы еще больше укреплять сотрудничество.

Ваше превосходительство, прошу принять пожелания устойчивого мира и благополучия правительству и народу Азербайджана", - говорится в поздравлении.

Президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега Сааведра и вице-президент Республики Никарагуа Росарио Мурильо направили поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени Республики Никарагуа, Правительства национального единства и примирения и от себя лично передаем Вам, народу и правительству Азербайджана сердечные поздравления по случаю 104-й годовщины независимости страны - 28 Мая - Дня Независимости.

В этот исторический и знаменательный день мы присоединяемся к радости победы азербайджанского народа в борьбе за самоопределение, национальный суверенитет и независимость. Хотим еще раз заявить, что народ и правительство Никарагуа и впредь намерены на основе уважения фундаментальных принципов международного права взаимодействовать с народом и правительством Азербайджана в области создания многостороннего, справедливого и равного миропорядка, построения мира, солидарности и сотрудничества на всей планете.

Вечно независимый и процветающий Никарагуа передает братскому народу Азербайджана сердечные поздравления.

Просим принять высочайшее уважение и почтение", - говорится в поздравлении.

Президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Имею честь от имени Международной тюркской академии и от себя лично передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – 28 Мая – Дня Независимости.

Азербайджанская Демократическая Республика, созданная 104 года назад благодаря немыслимому героизму азербайджанского народа, стала флагманом идеи национального освобождения и государственности во всем тюркско-мусульманском мире, оставила неизгладимый след в истории наших народов.

После восстановления независимости Азербайджанская Республика в короткий срок превратилась в самую развитую страну региона, предприняла не имеющие аналога шаги на пути государственного строительства.

А грандиозная Победа, одержанная под Вашим руководством в 44-дневной Отечественной войне, превратилась в героическую летопись, Ваше имя золотыми буквами вписано в историю тюркской государственности. Сегодня наши народы с особыми чувствами и большой радостью отмечают День Независимости братского Азербайджана.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю крепкого здоровья, успехов в высшей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира, прогресса и процветания", - говорится в поздравлении.

Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня Независимости, желаю Азербайджану и Вашему народу постоянного мира и процветания.

Абсолютно убежден в том, что в предстоящие годы тесное сотрудничество между Латвией и Азербайджаном получит дальнейшее развитие и станет еще прочнее. Дальнейшая интенсификация диалога в политической, экономической и культурной сферах отвечает интересам наших народов.

Сегодня, когда российско-украинская война угрожает миру и стабильности в регионе, мы должны продемонстрировать единство для защиты общих ценностей, в том числе основополагающих принципов международного порядка, лежащего в основе Устава Организации Объединенных Наций.

Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим жизнь наших народов в условиях мира и безопасности.

Ваше превосходительство, желаю Вам и азербайджанскому народу крепкого здоровья и прогресса.

Прошу принять заверения в высочайшем почтении к Вам", - говорится в поздравлении.

Президент Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени Государства и народа Вьетнама хотелось бы передать Вам и всему народу Азербайджана сердечные поздравления по случаю 104-летия независимости Азербайджанской Республики.

Как близкий друг Азербайджана Вьетнам всегда следит за развитием Вашей прекрасной страны и восхищается большими достижениями азербайджанского народа под Вашим руководством в развитии страны, улучшении жизни людей, международной интеграции, укреплении роли и положения Азербайджана в регионе и мире.

Я очень рад позитивному развитию традиционной дружбы и многостороннего сотрудничества между Вьетнамом и Азербайджаном, вносящими вклад в развитие и укрепление позиций каждой страны в регионе и на международной арене.

Я глубоко убежден, что при наличии воли, решимости руководства двух стран и совместных усилий министерств, ведомств и регионов, a также сплоченности двух народов традиционное сотрудничество между Вьетнамом и Азербайджаном с каждым днем будет укрепляться и расширяться на благо процветания двух стран и двух народов, ради мира и развития во всем мире.

Желаю Азербайджану процветания, азербайджанскому народу - счастья.

Позвольте пожелать Вам, господин Президент, крепкого здоровья, счастья и больших успехов на своем благородном посту", - говорится в поздравлении.

Президент Республики Молдова Майя Санду направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Искренне желаем Вам и азербайджанскому народу мира, здоровья и процветания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Независимости и поздравляем с 30-летием установления дипломатических отношений между нашими странами.

За эти три десятилетия в сотрудничестве между нашими странами наблюдается восходящая тенденция. Я рада, что Республика Молдова и Азербайджанская Республика недавно взяли на себя обязательство активизировать двустороннее сотрудничество во многих областях, таких как торговля, инвестиции, энергетика, сельское хозяйство и культура.

Также хочу поблагодарить Вас за помощь в борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и за гуманитарную поддержку в оказании медицинской помощи беженцам из Украины.

Выражаю надежду на то, что отношения между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой получат новые перспективы развития. Примите, уважаемый Президент, мое высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.

Председатель Международного совета российских соотечественников, президент Гильдии российских адвокатов, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, почетный работник юстиции России Гасан Мирзоев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, Международного coвeтa российских соотечественников, Гильдии российских адвокатов, Российской академии адвокатуры и нотариата, Коллегии адвокатов «Московский юридический центр» и от себя лично сердечно поздравляю Вас, весь народ Азербайджанской Республики с Днем Независимости.

Под Вашим эффективным руководством Азербайджан уверенно идет вперед по пути масштабных политических, экономических реформ и преобразований, повышения социального благосостояния населения и активно участвует в решении актуальных международных и региональных проблем.

Благодаря Вашей мудрой политике с каждым днём расширяются и крепнут экономические, культурные, политические связи между Азербайджаном и Россией. Подписанная в феврале 2022 года Декларация о союзническом взаимодействии, несомненно, будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов. Я как соотечественник горжусь исторической Родиной, дорожу ею.

Хочу особо подчеркнуть, что Вы являетесь достойным продолжателем реформаторского пути Гейдара Алирзы оглу Алиева в Азербайджанской Республике. Ваша активная жизненная позиция патриота и гражданина, безукоризненное исполнение задач государственной важности являются примером достойного служения Отечеству.

Пусть энергия, бодрость и сила духа остаются Вашими надежными партнерами. Желаю Вам здоровья, долгих лет жизни, успехов в Вашей государственной деятельности и новых свершений на благо народа Азербайджана!

Мира и благополучия Вам, Вашим близким и всему азербайджанскому народу!" - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Мехмет Сюрейя Эр направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Очень рад от имени Секретариата Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) и от себя лично передать Вам самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – 28 Мая – Дня Независимости.

Образование 104 года назад Азербайджанской Демократической Республики было ознаменовано образованием первой на Востоке и тюркском мире республики, основанной на демократических ценностях. Создание Республики, продемонстрировав стремление азербайджанского народа к независимости, стало новым этапом в его жизни и превратилось в важное историческое событие. В результате целенаправленной и последовательной политики, проводимой под руководством Вашего превосходительства, как последователя великого лидера Гейдара Алиева, Азербайджан занял достойное место в международном сообществе. В Вашей стране успешно продолжается строительство демократического, правового, светского государства и гражданского общества.

Выражаю Вам глубокую признательность за постоянное внимание и заботу о нашей организации. Убежден, что благодаря Вашей всесторонней поддержке и вкладу сотрудничество между тюркоязычными странами будет расширяться и получит дальнейшее развитие.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в высшей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира, стабильности, прогресса и благосостояния", - говорится в поздравлении.