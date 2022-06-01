ЕС продолжит углублять сотрудничество с Азербайджаном и Арменией для продвижения стабильного Южного Кавказа

БАКУ /Trend/ - Президент Совета Европейского союза (ЕС) Шарль Мишель подтвердил приверженность ЕС углублению сотрудничества с Азербайджаном и Арменией для продвижения безопасного, стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря президента Совета ЕС Баренда Лейтса.

"Он (Мишель - ред.) приветствовал первое историческое заседание пограничных комиссий обеих стран, состоявшееся 24 мая, и подчеркнул исключительную важность обеспечения стабильности и безопасности вдоль государственной границы между Арменией и Азербайджаном, поскольку делимитация будет продолжена.

В более широком смысле президент Мишель подчеркнул, что для устойчивой нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном важно продвижение обсуждений будущего мирного договора, а также решение всех нерешенных вопросов, включая устранение коренных причин конфликта", - говорится в заявлении.