Глава МИД Азербайджана встретился с премьер-министром Болгарии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе официального визита в Болгарию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.

Как сообщили Trend в среду в МИД Азербайджана, премьер-министр Болгарии, поприветствовав главу МИД Азербайджана, подчеркнул важность этого визита.

Отметив, что Азербайджан в очень важное для Болгарии время оказывает помощь стране в энергетической сфере, премьер-министр подчеркнул в этом контексте роль Президента Ильхама Алиева, добавив, что азербайджанское государство является надежным партнером.

Министр Джейхун Байрамов, поблагодарив за теплый прием, отметил, что существующие между двумя странами политические связи высокого уровня сопровождаются динамичным развитием и в экономической сфере.

Стороны обменялись мнениями по перспективам двусторонних связей в ряде сфер, в том числе энергетической, торгово-экономической, в сфере информационных технологий, транспортно-транзитной, а также в сферах образования, культуры, туризма.

Было отмечено, что проведение очередного заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Болгария внесет вклад в дальнейшее расширение экономических связей .

Министр Джейхун Байрамов проинформировал премьер-министра Болгарии о постконфликтоной ситуации в регионе, работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных территориях, разминировании, о шагах, предпринимаемых правительством Азербайджана в направлении миростроительства.

На встрече также обсуждались региональные вопросы и другие темы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)