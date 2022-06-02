В Баку проходит VII Международный конгресс социальных наук

БАКУ /Trend/ - В Университете АDА при совместной организации Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, Великого национального собрания Турции и Международного Балканского университета проходит VII Международный конгресс социальных наук, сообщает в четверг Trend.

Как отметила на мероприятии председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, посвящение VII Международного конгресса социальных наук Карабаху имеет большое значение. Очень важно, чтобы реалии, связанные с Карабахом, доносились до академических кругов, и отражаясь в научной литературе, передавались будущим поколениям.

По ее словам, другой важной целью конгресса является рассмотрение политических, исторических, социологических и культурных основ, перспектив развития отношений между братскими странами, а также разработка новых идей и инициатив, которые внесут вклад в этот процесс. Данные вопросы отражены в темах заседаний конгресса.

Гафарова также подчеркнула, что освобождение азербайджанских земель от оккупации и последовавшие за этим процессы показали, что азербайджано–турецкое единство и солидарность являются главным фактором, обеспечивающим мир, безопасность, сотрудничество и процветание в регионе. Этот союз отвечает интересам всех стран, включая братские тюркские государства.

«Обеспечение территориальной целостности Азербайджана создало новые возможности для укрепления единства тюркского мира», - сказала она.

(Перевод: Фидан Мустафаева)