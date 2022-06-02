Азербайджан сыграет большую роль в мировом производстве газа - Total Energies

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сыграет большую роль в мировом производстве газа.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал управляющий директор и председатель Total Energies Регис Агут на 27-м энергетическом форуме в Баку.

«У Азербайджана имеется большой потенциал в расширении поставок газа. Сегодня поставки газа из Азербайджана через «Южный газовый коридор» находятся в центре внимания. Ресурсы в Каспийском море также обширны», - сказал Агут.

По его словам, совместный проект Total Energies с SOCAR на Абшероне сыграет важную роль в этом смысле.

«Наш проект с SOCAR также имеет очень низкий уровень выбросов, однако требуется еще больше инвестиций в декарбонизацию», - добавил Агут.