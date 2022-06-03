Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона пытается обострить ситуацию на государственной границе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

"С вечера 2 июня до ночных часов 3 июня подразделения армянских вооруженных сил с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары и Ашагы Шорджа Басаркечарского района, обстреливали с применением гранатометов и крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии на госгранице в направлении населенных пунктов Зейлик и Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Подразделениями азербайджанской армии были незамедлительно приняты ответные меры. Потерь среди личного состава азербайджанской армии и техники нет. Ситуация на указанном направлении находится под полным контролем подразделений азербайджанской армии.

Армянская сторона пытается обострить ситуацию на государственной границе, используя крупнокалиберное оружие, чтобы отвлечь внимание своей общественности от процессов, происходящих внутри этой страны. Заявляем, что вся ответственность за последствия провокаций армянской стороны ложится на военно-политическое руководство Армении», - говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)