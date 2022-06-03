МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 30-летием членства страны в ЮНЕСКО (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 30 лет членству Азербайджана в ЮНЕСКО. За последние три десятилетия отношения сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО развивались по восходящей линии, и страна стала надежным партнером по обеспечению мира и безопасности во всем мире на всех международных платформах, участником которых она является, в том числе в рамках ЮНЕСКО.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отмечается, что соответствующим распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева в 1994 году была создана Национальная комиссия Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО, и в последующие годы сотрудничество между ЮНЕСКО и Азербайджаном получило дальнейшее развитие.

«Азербайджан, верный целям и принципам ЮНЕСКО, продолжает свою деятельность по всем приоритетным направлениям организации, и является сегодня одним из самых активных членов ЮНЕСКО. В развитии сотрудничества нашей страны с организацией, продвижении идей и целей организации на международном уровне и внутри страны следует особо подчеркнуть исключительные заслуги Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой. Именно благодаря вниманию и поддержке Первого вице-президента Азербайджан внес большой вклад в продвижение ценностей ЮНЕСКО в областях образования, сохранения культурного наследия, восстановления и охраны исторических памятников в Азербайджане и во всем мире, межкультурного диалога и в других сферах. За эти годы в соответствующие списки ЮНЕСКО были включены три образца материального и 15 образцов нематериального наследия Азербайджана. В результате проводимой целенаправленной политики наша страна была избрана членом Исполнительного совета ЮНЕСКО на период 2021-2025 годов, завоевав поддержку подавляющего большинства членов на выборах, состоявшихся в ноябре 2021 года в ходе 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Три города Азербайджана - Баку, Гянджа и Габала – входят в сеть обучающихся городов, а Баку, Шеки и Лянкяран - в сеть творческих городов ЮНЕСКО.

Азербайджан, идущий по пути устойчивого и динамичного экономического развития, поддерживает благородную миссию ЮНЕСКО в различных уголках мира, тесно сотрудничает с организацией в реализации ценностей ЮНЕСКО, а также идей продвижения межкультурного диалога и мира и реализует ряд совместных проектов. Наша страна оказывает поддержку программам и проектам по направлениям деятельности организации через Фонд доверия, учрежденный в соответствии с Рамочным соглашением, которое было подписано с ЮНЕСКО в 2013 году.

Следует особо отметить, что Азербайджан стал одной из первых стран, присоединившихся к глобальной коалиции по вопросам образования, созданной по инициативе ЮНЕСКО с целью устранения последствий пандемии COVID-19, а также одной из стран, внесших финансовый вклад.

Азербайджан активно сотрудничает с ЮНЕСКО в рамках Гаагской конвенции 1954 года по защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта. Азербайджан, который в 2015-2019 годах был членом Межправительственного комитета по охране культурного наследия во время вооруженного конфликта, с 2021 года вновь входит в состав этого комитета.

ЮНЕСКО регулярно информировалась о военной агрессии Армении против Азербайджана, военных преступлениях, совершенных в течение 30 лет во время оккупации наших земель, таких как уничтожение, осквернение, присвоение, изменение сути культурного наследия, незаконный вывоз культурных ценностей из нашей страны. После освобождения от оккупации территорий Азербайджана восстановление и охрана там памятников, независимо от их происхождения, в числе приоритетных для правительства Азербайджана вопросов.

Азербайджан - мультикультурная страна, все памятники на территории страны охраняются государством, к представителям всех религий и культуры проявляется уважительное отношение.

Азербайджанская сторона всегда демонстрирует приверженность сотрудничеству с ЮНЕСКО, выполнению обязательств, вытекающих из конвенций, к которым она присоединилась, и, в частности, в связи с сохранением культурного наследия. Наша страна на протяжении многих лет вносит весомый вклад в деятельность ЮНЕСКО по восстановлению и охране культурного наследия как в Азербайджане, так и в глобальном масштабе. Азербайджан и впредь, оставаясь верным ценностям ЮНЕСКО, продолжит развивать партнерские отношения по направлениям деятельности организации», - говорится в заявлении МИД.

(Перевод: Фидан Мустафаева)